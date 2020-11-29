استجابة لـ«لقاء طنجة».. رئاسة «النواب» تدعو لجنة «العشرة» لتحديد أنسب مدينة لانعقاد المجلس

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الاثنين، 3 فبراير 2020. (أرشيفية: موقع المجلس على الإنترنت)

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (لجنة العشرة) إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة للمجلس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب؛ وذلك استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة المغربية.



وأوضح المجلس في بيان اليوم أن جدول أعمال الجلسة سيتمثل في: «مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، وعند طلب تغيير الرئاسة يجب أن ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية».

وأمس السبت، أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في طنجة البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت الإثنين الماضي، مؤكدين أن المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.

وقال البيان المشترك الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن الجلسة في غدامس تستهدف «إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه».