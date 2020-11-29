1157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. و13 حالة وفاة

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، و13 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.



وأشار المركز إلى تسجيل 967 حالة شفاء جديدة، موضحا أنه تسلم 6533 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، وجاءت نتيجة 5376 منها سالبة و1157 موجبة.



وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الإصابات منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 82 ألفا و430 حالة، ما زالت 27 ألفا و998 منها نشطة، فيما تعافى 53 ألفا و266 آخرون، وبلغت الوفيات 1166 حالة.

وأمس، السبت، أكد المركز توقف صدور البيان الرسمي الخاص بحالات فيروس «كورونا المستجد» ليوم الجمعة من كل أسبوع، مشيرا إلى أن الجمعة سيكون مخصصا لتعقيم ومعايرة الأجهزة في أغلب مختبرات صحة المجتمع، التابعة للمركز والمختبرات المساندة لها في التشخيص المعملي للفيروس.