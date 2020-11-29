«الأرصاد»: رياح قوية على غالب مناطق الشمال.. وفرصة لسقوط أمطار على الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تهب رياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار على غالب مناطق الشمال الليبي، اليوم الأحد، مع فرصة سقوط أمطار خصوصا على مناطق الساحل الشرقي.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.



الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، خصوصا على المناطق الساحلية، قد تصل سرعتها إلى «50 كم/ساعة»، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.



درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 و22 درجة.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة خصوصا على الجبل الأخضر، قد يصحبها هطول حبات البرد أحيانا.



الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا على بعض المناطق، وقد تصل سرعتها إلى «60 كم/ ساعة»، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و21 درجة، ولا تتجاوز 15 درجة على الجبل الأخضر، وتصل اليوم على جالو إلى 24 درجة.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب.



الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على غدامس والحمادة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.



درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 20 و22 درجة.



الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.