مصراتة: 27 إصابة بفيروس «كورونا» في مراكز العزل.. وحالة وفاة واحدة

مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة مواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية مصراتة أن إجمالي الحالات بمراكز العزل بلغ 27 حالة، منها 11 حالة في العناية الفائقة؛ فيما توفيت حالة واحدة.

وأوضحت اللجنة في إيجازها الخاص بأمس السبت، أن الحالات توزعت إلى سبع في مراكز العزل بالمعهد القومي للأوروام، و12 في مركز مصراتة الطبي، وست في مستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية، بينما توجد حالتان فقط في المركز الصحي الكراريم.

وأشارت إلى وفاة حالة في قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، وذلك بعد أن تجاوز عدد الوفيات في عموم البلاد منذ انتشار الوباء في ليبيا في مارس الماضي 1150 حالة حتى آخر إعلان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة.

وأمس السبت، أكد المركز توقف صدور البيان الرسمي الخاص بحالات فيروس «كورونا المستجد» ليوم الجمعة من كل أسبوع.

وأوضح المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيكون مخصصا لتعقيم ومعايرة الأجهزة في أغلب مختبرات صحة المجتمع، التابعة للمركز والمختبرات المساندة لها في التشخيص المعملي لفيروس «كورونا المستجد»، ما يعني عدم نشر إحصائيته يوم السبت.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا 81 ألفا و273 حالة، بينها 27 ألفا و821 حالة نشطة، و52 ألفا و299 حالة شفاء، فيما توفي 1153 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في البلاد لأول مرة مارس الماضي.