تسجيل حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق وشفاء 6 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 07:14 مساء
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في طبرق، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء ست حالات من الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

وقالت اللجنة في بيانها رقم «81» إن ذلك جاء بعد سحب عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» دون أن تحدد عددها، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن اللجنه الاستشارية الطبية طبرق أعلنت، الخميس، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء ثلاث حالات.

وسبق أن حذر راصد فريق الاستجابة السريعة في طبرق الدكتور أحمد الفزاني في 21 نوفمبر، من تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» مع دخول الموجة الثانية إلى مدينة طبرق، ودعا المواطنين إلى التقيد الجاد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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