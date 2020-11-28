سيالة يبحث مع نظيره النيجيري سبل تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 06:59 مساء
وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، مع نظيره النيجيري زبايرو دادا, 28 نوفمبر 2020. (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع نظيره النيجيري زبايرو دادا، أوجه التعاون بين البلدين خاصة على المستوى الأفريقي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وحضر الاجتماع الذي عقد على هامش انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت في العاصمة النيجرية نيامي، مدير إدارة الشؤون الإسلامية الصديق السنوسي، وفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم.

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وفي وقت سابق التقى سيالة مع رئيس حزب «تاريّا»، وزير الداخلية النيجيري المستقيل محمد بوعزوم. وناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

كان بوعزوم استقال من منصب وزير الداخلية لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في نيجيريا المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، مع نظيره النيجيري زبايرو دادا, 28 نوفمبر 2020. (خارجية الوفاق)
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