«القيادة العامة»: اعتقال 7 «إرهابيين» من تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب» بأوباري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 04:06 مساء
شعار القيادة العامة للقوات المسلحة (الإنترنت)

أعلنت قوات القيادة العامة اعتقال سبعة «إرهابيين» يتبعون تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب العربي وشمال أفريقيا» في أوباري.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، في بيان اليوم، إن القبض على هذه العناصر تم خلال عملية أمنية، نفذتها وحدات القوات المسلحة بحي الشارب في مدينة أوباري.

وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة، نفذت فجر اليوم السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري «حي التراقين وحي الشارب»، بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم «القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي»، تم خلالها اعتقال سبعة «إرهابيين» ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم «الإرهابي» حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموالًا إلى جناح التنظيم هناك، وكذلك اعتقال «الإرهابي» عمر واشي.

ووفق المسماري، صادرت قوات القيادة العامة، كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا «الإرهابية التكفيرية» والقضاء عليها، وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.

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