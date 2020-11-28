«البريقة» تطالب بتأمين سائقي الشاحنات للحفاظ على وصول الوقود للمواطنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 02:49 مساء
نقطة توزيع أسطوانات غاز. (أرشيفية: شركة البريقة لتسويق النفط)

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، الجهات الأمنية والسيادية والضبطية بالتدخل لحل مشكلة اعتصام السائقين، المستمرة لليوم الثاني على التوالي، من أجل «ضمان استمرار تزويد محطات شركات التوزيع والمرافق الحيوية والخدمية باحتياجاتها».

وقالت الشركة إن السائقين معتصمون احتجاجًا على ما يتعرضون له من مضايقات على الطرقات، مشددة على ضرورة تأمين الظروف الأمنية والمناخ الملائم لهم لضمان استمرار عمهلم ووصول الوقود إلى الجهات التي تقدم خدمات تمس حياة المواطن ومتطلباته واحتياجاته بشكل مباشر.

- «بلدي غريان»: تأمين شاحنات الوقود المتجهة لطرابلس بعد الاعتداء على سائق

وأضافت أن نقل الوقود ومشتقاته «هي مهام تضطلع بها جمعيات النقل وشركات النقل الخاصة، التي يتعرض سائقوها لتلك المضايقات بشكل مستمر، ولذا نأمل من الجميع التضامن لوضع حل جذري لهذه الإشكالية التي تنعكس سلبًا على الجميع دون استثناء»، مؤكدة توفر الوقود بجميع أنواعه بمستودعاتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغلاف الجوي للأرض كان سميًّا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر
اقتصاد
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مناعة تلقائية لدى بعض الأشخاص ضد «كورونا»