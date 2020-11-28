سيالة يلتقي وزير خارجية الكويت في العاصمة النيجيرية

سيالة خلال لقائه وزير خارجية الكويت. (إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق)

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح في العاصمة النيجرية نيامي، اليوم السبت، وناقشا معا تعزيز التعاون المشترك.

وتناول اللقاء «تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حيال الملفات الإقليمية والدولية»، حسب إدارة الإعلام الخارجي التابعة لـ«خارجية الوفاق»، التي أشارت إلى أن الاجتماع عقد على هامش انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما اجتمع سيالة مع رئيس حزب تاريّا، وزير الداخلية النيجيري المستقيل محمد بوعزوم. وناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

كان بوعزوم استقال من منصب وزير الداخلية لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في نيجريا المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.



سيالة خلال لقائه وزير الداخلية النيجيري المستقيل محمد بوعزوم. (إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق)