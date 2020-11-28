كيف يمكن تجنب حوادث أجهزة التدفئة في منازل الليبيين؟

مدفئة في منزل حديث. (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس من الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة استخدام وسائل وأجهزة التدفئة خلال فصل الشتاء، مشددة على ضرورة انتباه الأسرة لعدد من المعلومات والتحذيرات لتجنب الحوادث.

التدفئة بالفحم والحطب

إشعال الفحم خارج المنزل إلى أن يحترق ثم ينقل إلى داخل المنزل، ويوضع الموقد بعيدًا عن أثاث المنزل، ويجب ترك منفذ للتهوية لمنع الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون السام، الخانق.

مدفئة الكيروسين

عدم استعمال البنزين لهذا النوع بدل الكيروسين، ويجب ألا تملؤها بالوقود وهي مشتعلة، بل اتركها إلى أن تبرد. كما يجب ألا تترك الأبواب مغلقة واتركها في مكان مفتوح بعيدًا عن أثاث المنزل.

مدفئة الغاز

تأكد من عدم وجود تسرب بالغاز وأنها مركبة بشكل جيد وصحيح، ولا تستعملها في الأماكن المغلقة، ولا تستعملها قرب الأماكن التي تستعمل في تخزين الوقود.

المدفئة الكهربائية

لا تضعها على الأثاث المنزلي، ولا تضعها بالقرب من مصادر الماء، ويجب عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين.

مدفئة الزيت

عدم استخدامها كأداة تسخين، واستخدام التوصيل الكهربائي المباشر تجنبًا لعدم تحمل المقابس للحرارة، وتعتبر أكثر أمانًا من وسائل التدفئة الأخرى. كما أن أجهزة التكييف ذات المضخة الحرارية تعتبر أفضل أنواع التدفئة وأكثرها أمانًا.

وفي كل الأحوال، من الواجب إغلاق أجهزة التدفئة قبل النوم.