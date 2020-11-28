«بلدي غريان»: تأمين شاحنات الوقود المتجهة لطرابلس بعد الاعتداء على سائق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 12:45 مساء
سيارة شرطة ترافق شاحنة وقود في الطريق من غريان إلى طرابلس. (المجلس البلدي غريان)

أكد المجلس البلدي غريان، اليوم السبت، قيام دوريات من مديرية أمن غريان بتأمين شاحنات الوقود المتجهة إلى طرابلس لملء الوقود، بالإضافة إلى تأمين عودتها، وذلك حسب الاتفاق مع لجنة الأزمة ولجنة إدارة الوقود بالبلدية.

وعانت محطات الوقود في غريان نقصًا حادًّا «بسبب اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود، بعد الاعتداء على أحد السائقين منذ أيام من قبل مجموعة مسلحة يرجح أنها عصابة لتهريب الوقود من خارج البلدية»، وفق المجلس. 

واقتادت المجموعة المسلحة السائق خارج الحدود الإدارية لبلدية غريان وقامت بسرقة شاحنة الوقود التي يقودها، الأمر الذي أدى إلى دخول السائقين في اعتصام، مما ترتب عليه وقف تزويد المحطات بالوقود.

وقالت البلدية إنها على تواصل مع شركة البريقة وشركات توزيع الوقود من أجل توفير الوقود سريعًا لجميع المحطات العاملة داخل البلدية وبحصة أكبر من الحصص السابقة.
 

سيارة شرطة ترافق شاحنات الوقود في الطريق من غريان إلى طرابلس. (المجلس البلدي غريان)
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