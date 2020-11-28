«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل طرابلس وشحات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 11:57 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية على ساحل طرابلس وزوارة، و جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى شحات تصل سرعتها ما بين 25 و30 عقدة، بداية من التاسعة صباح اليوم إلى الثانية عشر غدا الأحد. 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غدا على ساحل سرت.

 الرياح جنوبية غربية بوجه عام، وتكون جنوبية شرقية اليوم على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، سرعتها ما بــين 15 و25 عقدة يصل إلى 30 عقدة على الخمس و مصراتة اليوم، وزوارة وطرابلس غدا.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75  و2.50 مترا، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

درجة حرارة سطح البحر بين 22  و24 درجة، والرؤيـة جيدة

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غدا على الساحل الممتد من رأس لأنوف حتى شحات.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام وتكون صباح اليوم متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من شحات الى طبرق سرعته ما بــين 05  و20 عقدة، تصل مساء إلى ما بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 مترا، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي الى شحات.

درجة حرارة سطح البحر 22 و24 درجة، والرؤيـة جيدة.

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