مالطا: اعتقال 15 شخصا بتهمة تهريب وقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وقوات مسلحة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 11:16 صباحا
ناقلة بحرية في مياه البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت السلطات المالطية، الخميس، إنها ألقت القبض على 15 شخصًا على صلة بقضية غسيل أموال معقدة للغاية، ويشتبه في كونهم على علاقة بقوات مسلحة في ليبيا. وزعمت وسائل إعلام في العاصمة المالطية فاليتا أن المقبوض عليهم قاموا بتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وقوات مسلحة ليبية. 

وذكرت إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا في بيان إن الضباط صادروا 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا وكمية كبيرة من المجوهرات وملابس من الماركات العالمية، ومعدات إلكترونية منها هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وكمية كبيرة من الوثائق لا تزال قيد التحليل.

ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية، لكن حتى الآن وجهت اتهامات إلى خمسة أشخاص و 15 شركة بغسل الأموال وجرائم أخرى.

وفقًا لليوروبول، تم تجميد عدة ملايين من اليورو في العملية التي أطلق عليها اسم «Proteus» والتي أعقبت شهور من التحقيقات المكثفة في هذا الشأن.

وحددت صحيفة «مالطا إندبندنت» بعض المشتبه بهم، مشيرة إلى أن يُعتقد في كونه جزء من مؤامرة دولية لتهريب الوقود بملايين اليوروهات مرتبطة بالمافيا الإيطالية والجماعات المسلحة الليبية.

ونقلت صحيفة «مالطا اليوم» عن سفارة الولايات المتحدة في فاليتا قولها إن «مالطا أثبتت التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين بما في ذلك اليوروبول وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، لحماية الموارد الطبيعية الليبية ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وذكرت الوكالة أن الحالات المتقدمة للغاية لغسيل الأموال والاحتيال التي تستهدف الأفراد والشركات والقطاع العام لا تزال تعرض النمو الاقتصادي وسلامة الأنظمة المالية للخطر.

كما قالت إن أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي تجري كل عام مئات التحقيقات في الجرائم المالية الدولية، مما يؤدي غالبًا إلى نتائج استثنائية واعتقالات وتفكيك الجماعات الإجرامية.

وقال يوروبول: «ومع ذلك ، لا يزال الاتحاد الأوروبي يظهر نتائج متواضعة عندما يتعلق الأمر باستعادة الأصول الإجرامية، إذ يحتفظ المجرمون بأكثر من 98٪ من أصولهم».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغلاف الجوي للأرض كان سُمّيا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
العدد 262 من جريدة «الوسط»: مسارات متوازية للوصول إلى سلطة جديدة.. وحلقة مفقودة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مناعة تلقائية لدى بعض الأشخاص ضد «كورونا»