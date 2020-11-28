«الأرصاد»: رياح نشطة مثيرة للأتربة على غرب ليبيا وسهل بنغازي

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تهب رياح من القطاع الجنوبي تكون نشطة أحيانًا، اليوم السبت وغدًا الأحد ، على غرب ليبيا والخليج وسهل بنغازي، وتكون مثيرة للأتربة؛ بينما تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، الإثنين المقبل، خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الإثنين.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانًا إلى (50 كلم/ ساعة) تتسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة، وتنخفض بداية من الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات– مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية، مع سقوط أمطار متفرقة يوم الإثنين، ومن المتوقع أن تكون بكميات متوسطة إلى جيدة، خاصة على الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازي، بينما تكون اليوم متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الجبل الأخضر وطبرق وتتحول غدًا إلى جنوبية نشطة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة انخفاضًا، لكنها تسجل انخفاضًا من مساء الغد.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة، مما يتسبب في إثارة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 21 و26 درجة، وتصل إلى 28 درجة على غات وتنخفض غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة، تتحول غدًا إلى جنوبية فجنوبية غربية نشطة أحيانًا، مما قد يتسبب في إثارة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة.