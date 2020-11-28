إزالة «رصاصة عشوائية» اخترقت دماغ طفل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 01:30 صباحا
الرصاصة بعد استخراجها من قاع رأس الطفل وفي الصورة الثانية نسخة من صورة مقطعية للرصاصة قبل اجراء الجراحة. (مركز بنغازي الطبي)

أعلن مركز بنغازي الطبي، الجمعة، نجاح جراحة لإزالة رصاصة أخترقت دماغ طفل من ضحايا الرصاص العشوائي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز أن الجراحة المستعجلة أجراها الفريق الطبي لقسم جراحة المخ والأعصاب ، لحالة طفل يبلغ 11 عام أصيب بإطلاق ناري في الرأس (رصاصة عشوائية).

وأشار المركز إلى أن «الصور المقطعية والفحوصات أظهرت إختراق الرصاصة للدماغ وإستقرارها بقاع الجمجمة»، وفق جراح المخ والأعصاب د. الحسن العوامي.

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ونوه العوامي إلى «نجاح الجراحة التي استغرقت بين نحو 2 الى 3 ساعات بعد إزالة الرصاصة»، مشيرا إلى أن «الطفل الآن في حالة جيدة ويخضع للرعاية الصحية حالياً في القسم الإيوائي لمتابعة حالته وإجراء الفحوصات الطبية والصور المقطعية له للإطمئنان على حالته الصحية بعد الجراحة»

شمل الفريق الطبي كلا من  إخصائي جراحة المخ والأعصاب د. أحمد دومة، وأطباء جراحة المخ والأعصاب د. الحسن العوامي، ود. أماني بن ناصر، وطبيبا التخدير د. فؤاد المكاس  ود. وليد الشطشاط.

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