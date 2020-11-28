سيالة يدعو البوسنة إلى تسهيل إجراءات حصول الليبيين على «التأشيرة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 12:15 صباحا
سيالة ووزيرة خارجية البوسنة والهرسك بصيرة توركوفيتش على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي. (وزارة الخارجية)

أكد  وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة  لوزيرة خارجية البوسنة والهرسك بصيرة توركوفيتش «ضرورة تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرة الدخول»، داعيا إلى «العمل على إزالة عديد العوائق الموجودة في الوقت الراهن».

جاء ذلك خلال لقاء سيالة وتوركوفيتش. على هامش انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمنظمة التعاون الإسلامي بعاصمة النيجر نيامي، حيث تناول اللقاء - وفق الموقع الإلكتروني لخارجية الوفاق - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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ويترأس سيالة وفد ليبيا في أعمال الدورة السابعة والأربعين لمنظمة التعاون الإسلامي، والتقي في وقت سابق الجمعة مع وزيرى خارجية الجزائر صبري بوقادوم، وتونس عثمان الجرندي، ورئيس النيجر محمد يوسفو.

وفي كلمة أمام المؤتمر، دعا وزير الخارجية المفوض إلى سن تدابير دولية تحرم الإساءة إلى كل الأديان ورموزها، مؤكدا إدانته الرسوم الساخرة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رافضا تبرير ذلك بأنه نوع من حرية التعبير.

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