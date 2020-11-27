مالطا: التعاون الليبي أحبط وصول 7 آلاف مهاجر لشواطئنا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 09:49 مساء
وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو. (الإنترنت)

كشف وزير الشؤون الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو أن 2256 مهاجرا غير شرعيا وصلوا هذا العام إلى مالطا، وقال «لولا العلاقات الجيدة والتعاون القوي مع ليبيا لكان 7 آلاف آخرين تم اعتراضهم قد وصلوا إلى شواطئ البلاد».

وقال بارتولو: إن التعاون بين مالطا وليبيا منع «أزمة ضخمة» ومع ذلك، لا يزال يتعين حل القضايا العاجلة وطويلة الأجل ، كما افاد في كلمة اليوم الجمعة بحضور وزيرة الشؤون الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز خلال انعقاد مجلس الهجرة في منتدى البحر المتوسط 2020.

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وحث الاتحاد الأوروبي على زيادة دعمه لليبيا حتى تتمكن من حماية حدودها وموانئها أثناء محاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. كما شدد بارتولو على ضرورة زيادة التعاون مع إفريقيا، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق فرص العمل ، وتزويد طالبي اللجوء بمستقبل في بلادهم.واقترح افتتاح المزيد من المراكز في إفريقيا مثل تلك الموجودة في رواندا والنيجر حيث تتم معالجة طلبات الهجرة غير النظامية.

وتعتقد كل من مالطا وإيطاليا أن ميثاق الهجرة الجديد الذي تقترحه المفوضية الأوروبية «معقد وغامض»، وبالتعاون مع اليونان وإسبانيا، يدفعون باتجاه آليات إعادة التوطين الإلزامية.

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