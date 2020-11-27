5 أصناف بـ17 دينار.. «تسييري سرت» يحذر من مخالفة «تسعيرة» الحصص التموينية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 08:19 مساء
سلع تموينية في مخزن إحدى الجمعيات التعاونية في سرت، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

شدد المجلس التسييري لبلدية سرت على كافة الجمعيات الاستهلاكية بضرورة الالتزام بالتسعيرة التى وضعتها مراقبة الاقتصاد بالبلدية عند بيع الحصة التموينية للمساهمين.

وذكر المجلس بالمواطنيين المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ببلدية سرت أن الحصة المخصصة لكل فرد حسب ما ورد من مراقبة الاقتصاد تحوي خمسة أصناف هى زيت طهى وطماطم وأرز ودقيق وسكر، مشيرا إلى  أن تكلفة سعرالفرد المساهم بالجمعية 17 دينار.

اقرأ ايضا: وقود وسيولة وغلاء.. سرت في قلب مثلث الأزمات

ودعا البيان المساهمين إلى إبلاغ بلدية سرت ومراقبة الاقتصاد حالة مخالفة اى جمعية لتسعيرة السلع التموينية، مشيرا إلى اتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية بحق أية جمعية استهلاكية تخالف تلك التسعيرة.

يأتي ذلك وسط استمرار معاناة مدينة سرت أزمة حقيقية في الوقود ونقص السيولة وارتفاع الأسعار، الأمر الذي سبب معاناة بالغة لسكان المدينة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
العدد 262 من جريدة «الوسط»: مسارات متوازية للوصول إلى سلطة جديدة.. وحلقة مفقودة ...
ليبيا
الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من مئة يوم
عربى
بلاتيني عن رحيل مارادونا: كان الملك الطفل.. وكل من حوله استغله
رياضة عالمية
حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا
ليبيا
السجن مدى الحياة لـ27 متهما في محاولة الانقلاب في تركيا
دولى
وليامز لملتقى الحوار الليبي: حل يضمن «السرية» و«الشفافية» لآليات اختيار السلطة ...
ليبيا
النجار: الوضع الوبائي يتفاقم وقد نلجأ للإغلاق العام
ليبيا
بالأسماء.. «فيفا» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2020
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 حقائق مهمة عن لقاح «كورونا» الألماني - الأميركي