توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها زليتن والزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 02:53 مساء
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

تصدرت طرابلس حصيلة 866 أصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا، بعدما سجلت العاصمة وحدها 378 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيانه رقم «261» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أحصى المركز الوطني لمكافحة الامراض 113 حالة في زليتن، و68 في الزاوية المركز، و51 حالة في مصراتة، و39 حالة في سرت، و26 حالة في الحوامد، و25 حالة في الخمس، و19 حالة في الشاطئ، و20 حالة في جنزور، و13 حالة في زوارة، و12 حالة في غريان، وعشر حالات في قصر بن غشير

إضافة إلى تسع حالات في القرة بوللي، و ثماني حالات في صبراتة، وسبع حالات في العجيلات وسبها،وست حالات في زلطن، وخمس حالات في قصر الأخيار والزاوية الغرب، وأربع في صرمان وأجدابيا، وثلاث حالات في المعمورة والشقيقة وطبرق والزنتان وأوباري و الغريفة، وحالتين في جالو والزاوية الجنوب والحرابة و بنت بية، وحالة في سوق الجميس امسيحل والسبيعة ورقدالين وبني وليد، ويفرن والكفرة، والعوينية، وتمسًة ووادي عتبة والبوانيس

وتوزعت 714 حالة شفاء أحصاها المركز خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 391 حالة في طرابلس، و55 حالة في مصراتة، و52 حالة في زليتن، 50 حالة في الزاوية، و44 حالة في القلعة، و 33 حالة في سرت، و 16 حالة في بني وليد، و15 حالة في زوارة، و13 حالة في السبيعة، و11 حالة في قصر بن غشير.

إضافة إلى ثماني حالات في قصر الأخيار، وست في درج ووادي زمزم وأبو نجيم وصبراتة،، ثلاث حالات في الزنتان وغريان، وحالة في أجدابيا وطبرق، فيما توزعت 13 حالة وفاة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بواقع ثلاث حالات في زليتن وسرت وحالتين في مصراتة وطرابلس ومصراتة، وحالة في كل من قصر بن غشير والرحيبات وجنزور.

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