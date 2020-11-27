حالتا إصابة و3 حالات شفاء من «كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 09:46 صباحا
مقر مركز طبرق الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنه الاستشارية الطبية طبرق في وقت متأخر الخميس، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء ثلاث حالات.

وقالت اللجنة في بيانها رقم «80» المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ذلك جاء بعد سحب عدد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، دون أن أن تعلن عدد العينات بالتحديد.

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وحذر راصد فريق الاستجابة السريعة في طبرق الدكتور أحمد الفزاني في 21 نوفمبر، من تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» مع دخول الموجة الثانية إلى مدينة طبرق، ودعا المواطنين إلى التقيد الجاد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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