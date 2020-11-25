الإمارات توقف إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة بينها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 03:37 مساء
علم دولة الإمارات، (أرشيفية: الإنترنت)

أوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة بينها ليبيا، وفقًا لوثيقة صادرة عن مجمع أعمال حكومي وأطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشارت الوثيقة، التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر، أفاد بأن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة، منها ليبيا وإيران وسورية والصومال وأفغانستان واليمن حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات لم يكن لديها تعليق عندما اتصلت بها، فيما قال مصدر مطلع على الأمر للوكالة إن «الإمارات أوقفت موقتًا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية». ولم يوضح المصدر ما هذه الاعتبارات الأمنية، لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى. وأضافت أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات وأنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة «كورونا». وقالت الوزارة والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة، ويمكنهم دخول الإمارات .

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