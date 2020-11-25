«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.. وارتفاع الموج يصل إلى 3.50 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 02:22 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح بحرية إلى شمالية غربية نشطة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.50 متر.

وأظهرت نشرة الصيد الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون السماء مغطاة كليا بالسحب على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل.
- الرياح جنوبية غربية بشكل عام وتكون شمالية غربية اليوم على ساحل الخمس، وشمالية شرقية على ساحل مصراتة وسرت، تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل زوارة؛ وذلك لاحتمالية حدوث ضباب هذه الليلة والصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية وإلى جنوبية غربية على ساحل الخليج وبنغازي، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وتتراوح بين 25 و30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر، ويصل اليوم إلى ما بين 3 و3.50 متر على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا اليوم على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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