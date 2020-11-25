مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 12:44 مساء
جانب من إنقاذ المصابين, (جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة)

لقى شخص مصرعه فيما أصيب تسعة آخرون، نتيجة انقلاب سيارة كانت تقل أشخاصا أغلبهم من السودانيين، الثلاثاء جنوب شرق الكفرة.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة، إنه تلقى بلاغا الليلة الماضية، عن وجود حادث انقلاب سيارة نوع أسكيوا تقل ركابا، وجلهم من الجنسية السودانية باتجاه جنوب شرق الكفرة، خارج السد مسافة 23 كيلومترا.

ولفت الجهاز في بيان اليوم، إلى أنه تم توجيه سيارتي إسعاف سريعا للموقع، فيما تمركزت سيارة إسعاف ثالثة ببوابة المشروع، إذ تم العثور على السيارة والمصابين بعد بحث استمر خمس ساعات.

وبحسب البيان، وجد أحدهم متوفى وتسع حالات جرحى لديهم كسور في الأطراف، بينما كان أربعة أشخاص حالتهم جيدة.

وأكد الجهاز تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل التوجه إلى مستشفى الكفرة العام، الذي كان في حالة استعداد وجاهزية لاستقبالهم وتقديم العلاج المناسب لهم.

جانب من إنقاذ المصابين, (جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة)
جانب من إنقاذ المصابين, (جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة)
جانب من إنقاذ المصابين, (جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة)
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