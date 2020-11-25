«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 12:20 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار فرصة سقوط الأمطار من حين لآخر على مناطق الشمال، على أن تكون جيدة خصوصا على الشمال الشرقي، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على مرتفعات الجبل الغربي مع ظهور ضباب أثناء فترة الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شرقية معتدلة السرعة على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
الطقس: فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و21 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة والجفرة.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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