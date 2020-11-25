بالصور: وزير «دفاع الوفاق» ورئيس الأركان يزوران المجمع الصناعي العسكري «إسبيعة 47»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 11:11 صباحا
صلاح الدين النمروش والحداد في المجمع الصناعي (إسبيعة 47)، ومستشفي علي عسكر في منطقة إسبيعة, 24 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

زار وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، المجمع الصناعي «إسبيعة 47»، التابع لجهاز التصنيع العسكري ومستشفى علي عسكر في منطقة إسبيعة، ضمن زيارة عمل وتفتيش، تستهدف متابعة خطوات «تنفيذ مخطط تجديد وتطوير وعصرنة وتأهيل الجيش الليبي» والأجهزة والإدارات التابعة له.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق إن الزيارة التي تمت أمس الثلاثاء، شهدت تقديم عرض شامل حول مهام «المجمع الصناعي 47»، من قبل أحد مهندسي جهاز التصنيع، تضمن مجمل النشاطات المنفذة في مجال التجديد والعصرنة، وحجم الإنجازات المعتبرة المحققة.

فيما تفقد بعد ذلك النمروش والحداد نماذج من العتاد والمعدات المطورة والمعصرنة من قبل مهندسين وتقنيين من ذوي المستويات العليا في مجال التصنيع.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في سياق «الحرص الشديد على المتابعة الميدانية لكل مسارات ونشاطات الصناعات العسكرية».

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية في المستشفى العسكري إسبيعة، للوقوف على احتياجات المستشفى بشكل عام، والعمل على تذليل الصعاب والرفع من كفاءة العاملين بالمستشفى من أطباء وأطقم طبية، والتركيز على تطوير جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع.

صلاح الدين النمروش والحداد في المجمع الصناعي (إسبيعة 47)، ومستشفي علي عسكر في منطقة إسبيعة, 24 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)
صلاح الدين النمروش والحداد في المجمع الصناعي (إسبيعة 47)، ومستشفي علي عسكر في منطقة إسبيعة, 24 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)
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