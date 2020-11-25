مراكز العزل في مصراتة تستقبل 5 حالات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 09:40 صباحا
مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

استقبلت مراكز العزل في مصراتة، الأربعاء، خمس حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع حصيلة الحالات بهذه المراكز إلى 29 حالة بينها 15 في العناية الفائقة، على ما أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة الجائحة ببلدية مصراتة.

وقالت اللجنة في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالات توزعت بواقع حالتين في قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، ومثلهما بمركز الكشف والعزل بالمركز الصحي الكراريم، إضافة إلى حالة وحيدة بقسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية.

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ولم يستقبل مركز العزل بالمعهد القومي للأورام حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، لتستقر حصيلة الحالات الموجودة به عند تسع حالات، فيما ارتفعت حصيلة الحالات الموجودة بقسم العزل بمركز مصراتة الطبي إلى 13 حالة، والحالات الموجودة بمركز العزل بالمركز الصحي الكراريم إلى حالتين، والحالات الموجودة بقسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية إلى خمس حالات.
 

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