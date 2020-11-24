افتتاح مدرسة «شهداء القوارشة» في بنغازي

افتتاح مدرسة «شهداء القوارشة» في بنغازي، 24 نوفمبر 2020. (بلدية بنغازي)

افتتح عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي مسؤول ملف التعليم بالبلدية عبدالباسط سليمان الجازوي، ومراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي مصطفى بالحسن الدرسي رفقة رئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، مدرسة «شهداء القوارشة».



جاء ذلك خلال حفل التأبين الذي أُقيم للراحل الفريق ونيس بوخمادة بمنطقة القوارشة، وحضر الحفل الذي جاء تزامنًا مع الذكرى الرابعة لتحرير منطقة القوارشة، «مندوبون عن القوات المسلحة العربية الليبية، وعدد من أعضاء مجلس الحكماء وعدد من العاملين بقطاع التعليم والمواطنين»، حسب بيان منشور على صفحة بلدية بنغازي بموقع «فيسبوك».

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يشار إلى أن المدرسة تمت صيانتها ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.



وتوفي الفريق بوخمادة في الأول من نوفمبر الجاري، متأثرًا بوعكة صحية، ونعته القيادة العامة، كما قاد المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته، في منزلهم بمنطقة المقزحة، وقرر اعتبار بوخمادة «شهيدًا بالقوات المُسلحة».

افتتاح مدرسة «شهداء القوارشة» في بنغازي، 24 نوفمبر 2020. (بلدية بنغازي)

افتتاح مدرسة «شهداء القوارشة» في بنغازي، 24 نوفمبر 2020. (بلدية بنغازي)