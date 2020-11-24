افتتاح مدرسة «شهداء القوارشة» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 04:03 مساء
افتتاح مدرسة «شهداء القوارشة» في بنغازي، 24 نوفمبر 2020. (بلدية بنغازي)

افتتح عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي مسؤول ملف التعليم بالبلدية عبدالباسط سليمان الجازوي، ومراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي مصطفى بالحسن الدرسي رفقة رئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، مدرسة «شهداء القوارشة».

جاء ذلك خلال حفل التأبين الذي أُقيم للراحل الفريق ونيس بوخمادة بمنطقة القوارشة، وحضر الحفل الذي جاء تزامنًا مع الذكرى الرابعة لتحرير منطقة القوارشة، «مندوبون عن القوات المسلحة العربية الليبية، وعدد من أعضاء مجلس الحكماء وعدد من العاملين بقطاع التعليم والمواطنين»، حسب بيان منشور على صفحة بلدية بنغازي بموقع «فيسبوك».

- بلدية طبرق تؤبن الفريق ونيس بوخمادة

يشار إلى أن المدرسة تمت صيانتها ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وتوفي الفريق بوخمادة في الأول من نوفمبر الجاري، متأثرًا بوعكة صحية، ونعته القيادة العامة، كما قاد المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته، في منزلهم بمنطقة المقزحة، وقرر اعتبار بوخمادة «شهيدًا بالقوات المُسلحة».

افتتاح مدرسة «شهداء القوارشة» في بنغازي، 24 نوفمبر 2020. (بلدية بنغازي)
افتتاح مدرسة «شهداء القوارشة» في بنغازي، 24 نوفمبر 2020. (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
القريو لـ«بوابة الوسط»: القرقني جاهز للدفاع عن لقبه العالمي «مستر أولمبيا» في ...
رياضة محلية
ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن لكنه يرفض الإقرار بهزيمته
دولى
بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة
رياضة محلية
استعدادًا للموسم الكروي.. «الاتحاد المصراتي» يعلن عن حارس مرماه الجديد
رياضة محلية
العنابي الإرهابي المطلوب دوليا على رأس تنظيم القاعدة «المغاربي»
عربى
شقيق ديانا «غير راضٍ» عن تحقيق «بي بي سي» حول مقابلتها الشهيرة
ثقافة وفن
تغييرات في قيادات شركات النفط وراء محاولة اقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس
ليبيا
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل بعد اكتشاف سلالة من «كورونا» مرتبطة بحيوان المنك