امحمد شعيب لنواب ليبيا المجتمعين بطنجة: رسالتكم لم تنتهِ بعد.. ولابد من وقفة تصحيحية لمصلحة الوطن

النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب. (الإنترنت)

وجه النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية، أكد فيها أن رسالتهم «لم تنتهِ» وأنه «لابد من إجراء وقفة نقدية تصحيحية ومواجهة ما يواجه الوطن».



وجاء في الرسالة التي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها: «امسكوا اللحظة التاريخية هذه، وتذكروا أوقات الحب والتعاضد والتفاهم، تذكروا اللحظات التي التحمت فيها القلوب، تذكروا كيف اختلفنا وكيف انتصرنا، تذكروا جهودكم المقدرة والمتكررة للبحث عن حل، وكيف كان خطاب التوافق الأكثر حضورًا وحظًّا بيننا».

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ودعا شعيب النواب إلى ضرورة «البحث عن المشترك والتسامح والبحث عن المستقبل وليس الماضي، قائلاً: «أعلم بأن بإمكانكم عمل الكثير وتجاوز الأشياء الصغيرة، ابحثوا عن المشترك وهو كبير، ابحثوا عن المستقبل، الماضى ليس وقته الآن، تسامحوا، تغاضوا ولينتصر الخير فيكم وفينا».



وأضاف شعيب: «رغم كل المحاولات الخاسرة والفاشلة داخليًّا وخارجيًّا لتجاوز مجلسكم، ورغم كل حملات الكراهية والعنف الذي طالكم وطال مجلسكم، ورغم تجاهل كل الظروف الموضوعية التي يعمل فيها مجلسكم، التي لحقت بكل مؤسسات الدولة ، إلا أن ذلك لا يمكن به تجاوز حقيقة أنكم ممثلون لشعبنا وأنكم نتاج عملية ديمقراطية لا غبار عليها ومن خلالكم يعبر الليبيون عن تمسكهم بالخيار الديمقراطي».



وواصل أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم التشاوري بمدينة طنجة المغربية لليوم الثاني على التوالي، حيث ضم أعضاء المجلس المنعقدين في طرابلس، وفي طبرق.