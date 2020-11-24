«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تعلن القوائم المبدئية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، القوائم المبدئية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار.

وستكون فترة استقبال الطعون أو الاعتراضات يومين بدءًا من غدٍ الأربعاء وتنتهي بعد غدٍ الخميس، وفق بيان اللجنة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تطالب المرشحين بعدم مباشرة الحملة الانتخابية إلا في هذا التوقيت

وفي أواخر أكتوبر طالبت اللجنة كافة المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية بعدم مباشرة الحملة الانتخابية قبل إعلانها من قبل اللجنة المركزية.

فيما تنطلق الحملة الانتخابية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ومع إعلان سقف الحملة الانتخابية، التي تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي الذي يتوقف فيه كل الأنشطة الدعائية للمرشحين.