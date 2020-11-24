تسجيل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 02:08 مساء
إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المكتب، في بيان منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن مختبر الأحياء الجزئية بمركز بنغازي الطبي أجرى 65 تحليلاً للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 54 عينة، وإيجابية 11 عينة.

- «مكافحة الأمراض»: 707 إصابات جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق اليوم، تسجيل 707 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 712 حالة شفاء، و13 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 79 ألفًا و180 حالة، بينها 27 ألفًا و766 حالة نشطة، و50 ألفًا و304 متعافين، فيما توفي 1110 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.

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