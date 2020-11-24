السوق الموازية: العملات الدولية تواصل الارتفاع مقابل الدينار

واصلت أسعار صرف العملات الدولية الارتفاع مقابل الدينار الليبي، الذي بدأته مع نهاية الأسبوع الماضي.

ووصل الدولار في السوق الموازية اليوم، الثلاثاء، إلى 6.52 دينار، مقابل 6.41 دينار أمس، بزيادة 16 قرشًا عن إغلاق نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد سعر صرف اليورو إلى 7.67 دينار، مقابل 7.55 دينار أمس، وبزيادة 27 قرشًا في إغلاق الأسبوع الماضي.

أيضًا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 8.45 دينار، مقابل 8.35 دينار أمس، وبزيادة 25 قرشًا عن إغلاق الخميس الماضي.

واستقرت الليرة التركية عند 0.83 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي سجل 2.28 دينار ليبي.