بالصور.. استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 01:39 مساء
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع، 24 نوفمبر 2020. (بلدية أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال شفط برك مياه الأمطار بالشوارع ومحلات مشروع الهضبة الزراعي، التي تسببت في إغلاق وعرقلة السير في الطرق.

وتأتي أعمال شفط المياه المستمرة لليوم الرابع، بالتعاون بين بلدية أبوسليم والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وذلك في «غياب مصلحة التخطيط العمراني»، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واشتكت البلدية من عدم إدخال مصلحة التخطيط «مشروع الهضبة الزراعي ضمن المخطط العام وعدم وضعها المخططات اللازمة لفتح وتوصيل قنوات لصرف مياه الأمطار والصرف الصحي»، منوهة بجهود شركة مياه شرق طرابلس، وشركة الخدمات العامة.

استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع، 24 نوفمبر 2020. (بلدية أبوسليم)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع، 24 نوفمبر 2020. (بلدية أبوسليم)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع، 24 نوفمبر 2020. (بلدية أبوسليم)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع، 24 نوفمبر 2020. (بلدية أبوسليم)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع، 24 نوفمبر 2020. (بلدية أبوسليم)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع، 24 نوفمبر 2020. (بلدية أبوسليم)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار في أبوسليم لليوم الرابع، 24 نوفمبر 2020. (بلدية أبوسليم)
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