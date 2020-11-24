«الرقابة على الأغذية»: إعدام 840 صندوق بيض أحمر في غريان

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال كشفهم على شحنة البيض المضبوطة، 24 نوفمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إعدام كميات كبيرة من البيض الأحمر تم ضبطها في مدخل مدينة غريان؛ وذلك بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.



جاء ذلك بناء على بلاغ تقدم به جهاز الحرس البلدي في غريان إلى مركز الرقابة، أفاد فيه بضبط شاحنة محملة بـ840 صندوق بيض أحمر عند مدخل المدينة، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبعد قيام مفتشي المركز بالكشف الظاهري تبين أن الكمية المضبوطة «غير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى انبعاث رائحة كريهة، وبعض الحشرات والديدان بها»، ليتقرر إعدام الشحنة بعد توصية من مفتشي المركز.

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال كشفهم على شحنة البيض المضبوطة، 24 نوفمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال كشفهم على شحنة البيض المضبوطة، 24 نوفمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)