«الرقابة على الأغذية»: إعدام 840 صندوق بيض أحمر في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 12:55 مساء
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال كشفهم على شحنة البيض المضبوطة، 24 نوفمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إعدام كميات كبيرة من البيض الأحمر تم ضبطها في مدخل مدينة غريان؛ وذلك بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

جاء ذلك بناء على بلاغ تقدم به جهاز الحرس البلدي في غريان إلى مركز الرقابة، أفاد فيه بضبط شاحنة محملة بـ840 صندوق بيض أحمر عند مدخل المدينة، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- إغلاق مخبز في غريان بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفات

وبعد قيام مفتشي المركز بالكشف الظاهري تبين أن الكمية المضبوطة «غير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى انبعاث رائحة كريهة، وبعض الحشرات والديدان بها»، ليتقرر إعدام الشحنة بعد توصية من مفتشي المركز.

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال كشفهم على شحنة البيض المضبوطة، 24 نوفمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال كشفهم على شحنة البيض المضبوطة، 24 نوفمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن لكنه يرفض الإقرار بهزيمته
دولى
بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة
رياضة محلية
استعدادًا للموسم الكروي.. «الاتحاد المصراتي» يعلن عن حارس مرماه الجديد
رياضة محلية
العنابي الإرهابي المطلوب دوليا على رأس تنظيم القاعدة «المغاربي»
عربى
شقيق ديانا «غير راضٍ» عن تحقيق «بي بي سي» حول مقابلتها الشهيرة
ثقافة وفن
تغييرات في قيادات شركات النفط وراء محاولة اقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس
ليبيا
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة التهاب الأمعاء بـ«كورونا»