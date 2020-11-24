وفد تونسي يزور مطار بنينا تمهيدا لإعادة تسيير الرحلات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 01:17 صباحا
من زيارة الوفد التونسي إلى مطار بنينا الدولي. (فيسبوك)

زار وفد من سلطة الطيران المدني التونسي صباح الإثنين مطار بنينا الدولي لتقييم الوضع من أجل فتح المجال أمام شركات الخطوط التونسية لتسيير رحلاتها من وإلى المطار. 

وحسب الصفحة الرسمية لإدارة المطار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد أجرى الوفد جولة تفقدية ميدانية لصالات الركاب وساحة وقوف الطائرات وعدد من المرافق داخل المطار.

اقرأ ايضا: أعمال صيانة طارئة في مهبط الطائرات بمطار بنينا الدولي

وأبدى الوفد التونسي ارتياحه من الإجراءات المتبعة وسير العمل داخل المطار، وستكون هناك خطوات متبعة بعد ذلك لإمكانية استئناف الرحلات خلال الفترة القادمة، وفق إدارة مطار بنينا. 

وكان في استقبال الوفد مساعد مدير عام مطار بنينا الدولي، وعدد من المسؤولين بالمطار ومصلحتي المطارات والطيران المدني التابعتين للحكومة الموقتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن
دولى
بعد الاستغناء عنه.. رسالة وداع من يحيى الزليطني لجماهير «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
الرياض تنفي تقارير عن لقاء بين ولي العهد السعودي ونتانياهو في المملكة
دولى
ذهول في الصحافة الإيطالية مما يقدمه إبراهيموفيتش.. وتصفه بـ«الساحر المصاب»
رياضة عالمية
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
محمد رمضان يثير الجدل بعد انتشار صوره مع مشاهير إسرائيليين
ثقافة وفن
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
«آبل» تطلق تحديثا يشكل إزعاجًا لـ«فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
وليامز تدعو الليبيين إلى مواجهة «من يحاربون» لإبقاء الوضع في البلاد دون تغيير
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا» قبل طرحه بالأسواق