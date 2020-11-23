الثني يوجه وزير التعليم بالتنسيق مع المصرف المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية

اجتماع الثني مع وزير التعليم فوزي بومريز. الاثنين 23 نوفمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

وجه رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، تعليمات إلى وزير التعليم فوزي بومريز «بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية»، مؤكدًا ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة قبل بدء العام الدراسي المقبل، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الحكومة الموقتة إن الثني عقد اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع بومريز في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي جرى خلاله بحث سير عمل وزارة التعليم.

وأوضحت أن وزير التعليم أطلع رئيس الحكومة الموقتة، خلال الاجتماع، على الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الدور الثاني لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأضافت الحكومة الموقتة أن وزير التعليم، فوزي بومريز، أكد من جهته وصول الكتب الدراسية إلى مخازن الوزارة، منوهًا إلى أن عملية توزيعها ستكون مع انطلاق العام الدراسي الجديد.