ارتفاع جديد للدولار في ختام تداولات «الموازية»

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الدينار في ختام تعاملات اليوم الإثنين بالسوق الموازية.

وصعدت العملة الأميركية بفارق 7 قروش في ختام اليوم، مسجلة 6.48 دينار مقابل مقابل 6.41 دينار في مستهل التداولات. وصعد سعر صرف اليورو إلى 7.67 دينار مقابل 7.55 دينار بفارق 12 قرشًا.

كما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بفارق 10 قروش إلى 8.45 دينار في ختام التداولات مقابل 8.35 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. واستقرت الليرة التركية عند 0.83 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي سجل 2.28 دينار ليبي.