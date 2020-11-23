عودة اتصالات «ليبيانا» إلى بني وليد بعد انقطاعها صباح اليوم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 06:27 مساء
أحد أبراج الاتصالات، (أرشيفية: الإنترنت)

عادت خدمات الاتصالات المقدمة من شركة «ليبيانا» إلى مدينة بني وليد بعد انقطاعها، صباح اليوم الإثنين، على ما أفاد مصدر في شركة «هاتف ليبيا» ببني وليد «بوابة الوسط».

وذكر المصدر أن أسباب الانقطاع «مجهولة» تعود للشركة الرئيسية في طرابلس، مشيرًا إلى أنه رغم عودة الاتصالات إلا أن خدمات الإنترنت التابعة لشركة «ليبيانا» ما زالت متوقفة، إضافة إلى تذبذب الاتصالات بسبب الضغط على الشبكة.

وتكررت أزمة انقطاع الاتصالات في بني وليد، بسبب المشكلات الفنية التي تتعرض لها جهات تقديم الخدمة، ومنها الأعطال الفنية التي يصعب إصلاحها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى مشكلات التزود بالكهرباء.

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