بيان من داخلية «الوفاق» حول محاولة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط

المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الإثنين، بيانًا بشأن واقعة الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، تعهدت فيه بالتعامل مع «الخارجين عن القانون بأشد الإجراءات».

وقالت الوزارة في بيانها إنها «تلقت بلاغًا، بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2020 من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن قيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بمحاولة اقتحام مقر المؤسسة»، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

تدخل فوري

وأضاف البيان: «صدرت الأوامر العاجلة من معالي وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لكافة الأجهزة الأمنية ومديرية أمن طرابلس بالتدخل الفوري لحماية وتأمين مقر المؤسسة الوطنية للنفط والتعامل مع المجموعة المعتدية وفق التدابير اللازمة واستخدام القوة في حال اقتضت الضرورة لذلك والقبض على جميع الضالعين بهذه الواقعة».

- تغييرات في قيادات شركات النفط وراء محاولة اقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس

وقال بيان الوزارة إنها «إذ تدين هذه الممارسات الغوغائية التي لم يعد لها مجال من الصبر أو التهاون، فإنها تؤكد عزمها على التحري والاستدلال بخصوص هذه الواقعة والقبض على كل الضالعين في ارتكابها والمحرضين والمسؤولين عليها، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام لمباشرة الإجراءات القضائية حيالهم».

وختمت الوزارة بيانها بإعلان «اضطلاعها الكامل بمسؤولياتها وتحملها واجباتها القانونية والوطنية بتأمين المواطنين ومؤسسات الدولة ومقارها وبأنها ستتعامل مع الخارجين عن القانون بأشد الإجراءات الحازمة والرادعة، ونعاهد شعبنا الليبي الكريم بأننا على ردع المجرمين لقادرون».