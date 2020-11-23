تغييرات في قيادات شركات النفط وراء المحاولة الفاشلة لاقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس

مقر المؤسسة الوطنية للنفط، طرابلس (أرشيفية: الإنترنت).

قال مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن محاولة الاقتحام الفاشلة التي قامت بها مجموعة مسلحة لدخول مبنى المؤسسة في طرابلس، جاءت على خلفية تغييرات إدارية جرت في رئاسة وعضوية لجان الإدارة في ثلاث شركات للنفط تابعة للمؤسسة، وصفها المصدر بـ«الروتينية».

ومن المقرر أن تبدأ عملية تسلم لجان الإدارة في شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط، غدًا الثلاثاء، وفي شركة مليتة للنفط والغاز بعد غدٍ الأربعاء.

واطلعت «بوابة الوسط» على ثلاثة قرارات صدرت بهذا الخصوص الخميس الماضي «19 نوفمبر الجاري»، تتضمن إعادة تشكيل لجنة الإدارة في كل من شركة الخليج العربي للنفط، وتكليف لجنة لإجراء عملية التسليم والتسلم، اليوم الإثنين، وكذلك في شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، التي ستشهد عملية التسليم والتسلم غدًا الثلاثاء، ثم شركة مليتة للنفط والغاز التي ستجري التسليم والتسلم بمقر المؤسسة يوم الأربعاء المقبل.

وتضمنت تلك القرارات ما يلي:

1ـ إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، برئاسة فضل الله عيسى احتيته القطعاني، وعضوية كل من: أشرف محمد عبدالسلام العبار، وفرج مسعود حمد المشاي، وبوبكر عبدالرحمن بن عامر، وعبدالمطلب آدم صخر الرعصي.

ونص القرار على أن تجري عملية التسليم والتسلم، اليوم الإثنين، مع تكليف كل من مسعود سليمان موسى محمود، ومحمد سعيد الشاعري، وناجي محمد أبوخمادة، لحضور وإتمام عملية التسليم والتسلم وتوثيقها بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط للاعتماد.

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2ـ وفي القرار الثاني موجه إلى رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، حسين على أبوسليانة، نص على إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا، برئاسة أبوسليانة وعضوية كل من: البركولي أبوصلاح الحبيب، وعبدالسلام عبدالله عزيز، ورمضان محمد علي اعبودة، وعبدالحفيظ عبدالله أبوعين.

وجاء في القرار أن عملية التسليم والتسلم ستجري غدا الثلاثاء بمقر المؤسسة بطرابلس، بحضور كل من مديري إدارات الشؤون القانونية والمالية والتطوير، لتسجيل وتوثيق العملية في محضر يُحال إلى رئيس المؤسسة.

3ـ قرار إعادة تسمية ممثلي مؤسسة النفط في لجنة إدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز برئاسة محمد بالقاسم بن شتوان، وعضوية كل من محمد خليفة قشوط، ومحمد حسن جابر.

ونص القرار على أن تكون عملية التسليم والتسلم بعد غدٍ الأربعاء «25 نوفمبر الجاري» بمقر المؤسسة بطرابلس، وذلك بحضور مديري عموم الشؤون القانونية والمالية والتطوير، رمضان يخلف بن شعبان، وفاضل أحمد عقيل، ونور الدين الشقمان لإتمام وتوثيق العملية بمحضر يُحال إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة للاعتماد.