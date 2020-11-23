«العليا للانتخابات»: دورة تدريبية لموظفي التوعية والتواصل بالإدارات الانتخابية

دورة تدريبية تستهدف موظفي التوعية والتواصل بالإدارات الانتخابية, 22 نوفمبر 2020 مقر المفوضية العليا للانتخابات فى طرابلس. (بوابة الوسط)

انطلقت أمس، الأحد، بمقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، دورة تدريبية استهدفت موظفي التوعية والتواصل بالإدارات الانتخابية.

وقال مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية العليا للانتخابات مصطفى الفرجاني، لـ«بوابة الوسط» إن الدورة مدتها خمسة أيام، ويشارك فيها نحو عشرين متدربا، بهدف رفع مستوى كوادر موظفي التوعية وتمكينهم من مهارات الصحافة والتصوير.

وأضاف الفرجاني أن المتدربين في الدورة سيتلقون تدريبات حول صحافة الموبايل، إلى جانب أنواع الفاعليات وفن إدارة المركز الإعلامي للمؤتمر، وكذلك التواصل الفعال مع وسائل الإعلام.

يشار إلى أن المفوضية العليا أقامت عدة دورات من أجل رفع مستوى كوادر المفوضية العليا في عدة مجالات.

دورة تدريبية تستهدف موظفي التوعية والتواصل بالإدارات الانتخابية, 22 نوفمبر 2020 مقر المفوضية العليا للانتخابات فى طرابلس. (بوابة الوسط)