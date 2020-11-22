مصر: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «التخابر مع داعش ليبيا» إلى الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 10:36 مساء
دار القضاء العالي، القاهرة (أرشيفية: الإنترنت).

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوريا، و9 غيابيا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع داعش ليبيا»، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل، لسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع.

القرار صدر من الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات في طرة بالقاهرة، وفق وسائل إعلام مصرية.

تعود أحداث القضية إلى أمر أصدره النائب العام المصري السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

وشملت لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهمين، وفق قرار الإحالة، «ارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين».

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