«الوطنية للنفط»: لن يتم تحويل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 09:30 مساء

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه لن يتم تحويل الإيرادات (النفطية) في حساب المصرف المركزي»، موضحة أنها سيجري حجزها في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي، وفق بيان أصدرتها مساء اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة في البيان «لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أميركي خلال الأعوام التسع الماضية».

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى «أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي موقتة إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها  الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا».

- 2.6 مليار دينار عجزا في الإيرادات النفطية خلال 10 أشهر

وجاء إعلان المؤسسة ردا على ما جاء في بيان المصرف المركزي بشأن الإيرادات العامة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 أكتوبر الماضي، الصادر يوم الخميس، الذي اعتبر أن بيانات المؤسسة بشأن الإيرادات النفطية «غير دقيقة».

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي عن تحقيق عجز في الإيرادات النفطية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2020 يقدر بنحو 2.6 مليار دينار ليبي.

وحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، فقد حقق قطاع النفط في ليبيا إيرادات فعلية تقدر بنحو 2.4 مليار دينار مقارنة بنحو 5 مليارات مقدرة حسب الترتيبات المالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتشار عدوى «كوفيد-19» في مزرعة لحيوان المنك في فرنسا
دولى
قصة التحول الرهيب في مركز هاري كين مع توتنهام
رياضة عالمية
بالفيديو: حلا التّرك تطلق «شتبي مني» باللهجة العراقية
ثقافة وفن
محتجون يضرمون النيران في برلمان غواتيمالا للمطالبة باستقالة الرئيس
دولى
كلوب: الآن ليفربول أهم عندي من منتخب ألمانيا
رياضة عالمية
«آبل» تطلق تحديثا يشكل إزعاجًا لـ«فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
ضربة جديدة لمحاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لمصلحته
دولى
القاعدة في شمال أفريقيا تختار زعيما جديدا خلفا لدروكدال
دولى
حصيلة إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة تتخطى 12 مليونا
دولى
تنظيم «داعش» يتبنى هجمات صاروخية على كابل
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
خيار المقاطعة سلاح المكتوين بنيران غلاء السلع في البلديات الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة التحول الرهيب في مركز هاري كين مع توتنهام