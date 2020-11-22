أكثر من 10 آلاف مواطن تلقوا جرعات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في سرت

مقر بلدية سرت (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت اللجنة المشرفة على الحملة الوطنية للتطعيمات ضد مرض الأنفلونزا الموسمية بسرت، إحصائية إجمالية لمن تلقوا التطعيم بجميع المراكز بمكتب الرعاية الصحية الأولية بلدية سرت.

وجاء بيان اللجنة كالتالي:

الحوامل : 469 جرعة.

كبار السن (لا يعانون) : 3024 جرعة.

كبار السن (يعانون) : 3229 جرعة.

مقدمو الخدمات الصحية : 1723 جرعة.

المصابون بالأمراض المزمنة : 1712 جرعة.

فئات أخرى : 79 جرعة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدكتور محمد إدريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إجمالي عدد من تلقوا التطعيمات منذ انطلاق الحملة في سرت، وحتى اليوم الأحد، بلغ (10.236) عشرة آلاف ومئتين وستة وثلاثين مواطنا ومواطنة، مضيفا أن «الحملة مستمرة حتى آخر جرعة بعون الله»