«البريقة» تبحث حل أزمة غاز الطهي في جادو من مستودعات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 08:31 صباحا
رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، مع المجلس البلدي لمدينة جادو, 22 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، مع المجلس البلدي لمدينة جادو حل أزمة إيصال الوقود والغاز للمدينة، مباشرة من مستودعات طرابلس بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وناقش الاجتماع الذي عقد السبت، وحضره منسق مستودع الزاوية النفطي توفير مواقع لمركز غاز تابعة للشركة لتثبيت وحدات تعبئة اسطوانات الغاز بمناطق الجبل ضمن سياسة تنتهجها شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط في وضع حل جذري ونهائي لمشاكل توفير الوقود وغاز الطهي للمواطنين من أي من مستودعات الشركة، حسب بيان صادر بهذا الخصوص.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس لجنة الإدارة بالشركة للمجلس البلدي جادو، تفقد خلالها مشروع الآبار التي تم حفرها والوقوف على احتياجات المشروع التطوعي لمادة الديزل لتشغيل مولدين كهربائيين منحتهما إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لتشغيل 3 آبار مياه من أصل 10 آبار بعمق 600 متر للواحد، التي تبعد نحو 25 كيلومترا عن المدينة التي يعاني فيها المواطن من نقص المياه وغلاء سعرها.

وثمن رئيس لجنة إدارة الشركة، جهود فريق العمل التطوعي وممثل المجلس البلدي جادو، وحي فيهم روح العمل الجماعي، مثنيا على المجهودات الكبيرة التي تبذل من أجل ايصال المياه لكل بيت في المدينة.

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