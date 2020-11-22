تسجيل حالتي «كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 12:53 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

استقبل مركز الشفاء للعزل الصحي درنة، السبت، حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» ما يرفع حصيلة الحالات المتواجدة به إلى خمس حالات.

وفي نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أكد مركز الشفاء للعزل الصحي درنة عدم تسجيل أية حالات شفاء أو فيات جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

- منظمة الصحة تسلم جهازي «pcr» لمستشفى «المنصورة» بشحات و«الخدمات الصحية» بدرنة

والأربعاء الماضي، قدمت منظمة الصحة العالمية جهازي «pcr» للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ومجموعات الاختبار الخاصة بهما إلى مستشفى «المنصورة» للأمراض الصدرية في شحات، وإدارة الخدمات الصحية في مدينة درنة لإجراء اختبار الكشف عن الفيروس.

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