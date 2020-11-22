مركز مصراتة الطبي يستقبل 3 حالات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 12:45 صباحا
مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأحد، استقبال مراكز العزل في مصراتة ثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع إجمالي الحالات بهذه المراكز إلى 29 حالة، بينها 15 حالة في العناية المركزة.

وسجلت الحالات الثلاث بقسم العزل في مركز مصراتة الطبي، ما يرفع إجمالي الحالات به إلى 15 حالة تتوزع بواقع تسع في قسم الإيواء وست في العناية المركزة، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة بموقع «فيسبوك».

- 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و3 حالات وفاة

وتتواجد تسع حالات في مراكز العزل بالمعهد القومي للأورام موزعة بواقع أربع في قسم العناية المركزة، وخمس في الإيواء، فيما تتواجد خمس حالات في قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية كلها في قسم العناية المركزة. فيما لا تتواجد أية حالات في مركز الكشف والعزل بالمركز الصحي الكراريم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تنظيم «داعش» يتبنى هجمات صاروخية على كابل
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا
رياضة محلية
واشنطن تسمح للجاسوس بولارد بالسفر الى «إسرائيل»
دولى
بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
جريدة «الوسط»: حديث «الرشاوى» يطغى على وثائق ملتقى تونس
ليبيا
أمام مجلس الأمن.. السني يطرح 4 طلبات لنجاح مخرجات ملتقي تونس
ليبيا
دماء نتيجة شجار عنيف بين لاعبي «آرسنال» خلال التدريبات
رياضة عالمية
نص إحاطة وليامز أمام مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها