دورة تدريبية لـ«العمليات الخاصة» بالتعاون بين «داخلية الوفاق» وشركة الإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 12:13 صباحا
دورة تدريبية لـ«قوة العمليات الخاصة» بالتعاون بين «داخلية الوفاق» وشركة الإنجليزية، 21 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، السبت، انطلاق دورة تدريبية بالتنسيق مع شركة «روز باتنزز» الإنجليزية الاستشارية لصالح قوة العميات الخاصة في مجال المهام العامة للشرطة.

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إلى أن الدورة التدريبية تستهدف 13 ضابطا من قوة العمليات الخاصة، وتستمر ثلاثة أسابيع بواقع 60 ساعة تدريبية.

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وتأتي الدورة ضمن الخطة التدريبية للإدارة العامة للتدريب، والمستهدف بها مكونات وزارة الداخلية، حسب البيان.

دورة تدريبية لـ«قوة العمليات الخاصة» بالتعاون بين «داخلية الوفاق» وشركة الإنجليزية، 21 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
دورة تدريبية لـ«قوة العمليات الخاصة» بالتعاون بين «داخلية الوفاق» وشركة الإنجليزية، 21 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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