«الواحة للنفط» تعلن اجتياز التجارب التشغيلية لمحطة السرير والعودة للإنتاج المضاعف

مهندسون بشركة الواحة للنفط, 21 نوفمبر 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم السبت، اجتياز التجارب التشغيلية، ووصول الغاز إلى الخط الواصل لمحطة السرير بدءا من النقطة 7 كيلو مترات وحتى النقطة 96 كيلو مترا؛ ليتم دخول وحدات حديث للعمل التي ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة.

وأكدت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، أنه تم فتح الصمامات بنسبة تتجاوز 50% تمهيدًا لوصول الغاز إلى محطة السرير، في غضون أيام قليلة وتمكين المشرفين بالمحطة من إجراء الاختبارات الأولية الخاصة، واستئناف تشغيل الوحدات المنتجة للكهرباء بالغاز.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيساعد على خفض معاناة الشعب الليبي وسكان المنطقة، ورفع طاقته الإنتاجية من الكهرباء، مما يحقق تطلعات قطاع النفط والغاز عصب الاقتصاد الوطني بالبلاد، وتلبية لاحتياجات المجتمع، وتدعيم جهود تطوير الشبكة العامة للكهرباء.

مهندسون بشركة الواحة للنفط, 21 نوفمبر 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

مهندسون بشركة الواحة للنفط, 21 نوفمبر 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

مهندسون بشركة الواحة للنفط, 21 نوفمبر 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)