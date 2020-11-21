«الواحة للنفط» تعلن اجتياز التجارب التشغيلية لمحطة السرير والعودة للإنتاج المضاعف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 10:01 مساء
مهندسون بشركة الواحة للنفط, 21 نوفمبر 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم السبت، اجتياز التجارب التشغيلية، ووصول الغاز إلى الخط الواصل لمحطة السرير بدءا من النقطة 7 كيلو مترات وحتى النقطة 96 كيلو مترا؛ ليتم دخول وحدات حديث للعمل التي ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة.

وأكدت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، أنه تم فتح الصمامات بنسبة تتجاوز 50% تمهيدًا لوصول الغاز إلى محطة السرير، في غضون أيام قليلة وتمكين المشرفين بالمحطة من إجراء الاختبارات الأولية الخاصة، واستئناف تشغيل الوحدات المنتجة للكهرباء بالغاز.

 وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيساعد على خفض معاناة الشعب الليبي وسكان المنطقة، ورفع طاقته الإنتاجية من الكهرباء، مما يحقق تطلعات قطاع النفط والغاز عصب الاقتصاد الوطني بالبلاد، وتلبية لاحتياجات المجتمع، وتدعيم جهود تطوير الشبكة العامة للكهرباء.

مهندسون بشركة الواحة للنفط, 21 نوفمبر 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
مهندسون بشركة الواحة للنفط, 21 نوفمبر 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
مهندسون بشركة الواحة للنفط, 21 نوفمبر 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد.. الليلة
رياضة عالمية
ريال مدريد ضيفا على فياريال قبل مواجهة إنتر ميلان
رياضة عالمية
تنظيم «داعش» يتبنى هجمات صاروخية على كابل
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا
رياضة محلية
واشنطن تسمح للجاسوس بولارد بالسفر الى «إسرائيل»
دولى
بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
جريدة «الوسط»: حديث «الرشاوى» يطغى على وثائق ملتقى تونس
ليبيا
أمام مجلس الأمن.. السني يطرح 4 طلبات لنجاح مخرجات ملتقي تونس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطراف صناعية تونسية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد