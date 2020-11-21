تعقيم مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 08:52 مساء
تعقيم مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في تاجوراء، 21 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)

أعلنت ‏مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، اليوم السبت، تعقيم مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة مدارس، وذلك بالتعاون مع كتيبة «503» مشاة بفصيل الوقاية الكيماوية برئاسة الأركان العامة للدفاع الجوي.

وأشارت المراقبة إلى أن حملة التعقيم شملت مدارس «النصر، البساتين، بدر الكبرى، بشير السعداوي، يحيي السويدي، النشيع»، حيث تم تعقيم جميع القاعات والممرات وجميع المرافق، حسب ما نشرت المراقبة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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ونوهت المراقبة بجهود «جميع أفراد الكتيبة على جهودهم وعملهم الجاد في سبيل توفير وضمان الأجواء المناسبة لسير الامتحانات ضمن حماية صحية وإجراءات وقائية واحترازية».

تعقيم مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في تاجوراء، 21 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
تعقيم مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في تاجوراء، 21 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
تعقيم مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في تاجوراء، 21 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
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