أكثر من ثلاثين مخبزا في سرت مقفلة بسبب عدم وجود وقود الديزل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 21 نوفمبر 2020, 08:45 مساء
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر لنقابة المخابز بسرت، أن أغلبية المخابز العاملة بالبلدية وضواحيها كانت مقفلة صباح اليوم بسبب عدم وجود وقود الديزل، والتي وصل عددها لأكثر من ثلاثين.

وقال مصدر تابع لنقابة المخابز سرت إلى بوابة «الوسط»، إن سبب إقفال المخابز وعدم توفيرها رغيف الخبز للمواطنين اليوم، يرجع لعدم توفر وقود الديزل بالمخابز، وعدم تخصيص شركات الخدمات النفطية بسرت الراحلة والشرارة وليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة، جزءً من وقود الديزل للمخابز.

فيما طالبت نقابة المخابز بسرت البلدية والاقتصاد بسرت، بضرورة التدخل لحل مشكلة شح الوقود سواء بنزين أو ديزل لعمل المخابز.

ويأتي هذا التوقف في عمل المخابز بسرت للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

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